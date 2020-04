SPIELBERG – Pembalap Tim Pramac Ducati, Francesco Bagnaia mengaku sudah tidak sabar untuk menjalani balapan virtual MotoGP seri kedua yang bakal berlangsung pada Minggu (12/4/2020) malam WIB nanti. Bagnaia yang pada seri pertama berhasil finis sebagai runner-up membuatnya sedikit percaya diri bisa menang di seri kedua tersebut.

Bagnaia mengaku cukup andal ketika bermain video game MotoGP yang dimainkan di PlayStation 4. Terlebih di Sirkuit Red Bull Ring yang bakal menjadi lokasi pada balapan virtual kedua nanti.

"The first one was very, very fun!"- @PeccoBagnaia 💬@pramacracing rider gives us his impressions ahead of the #MotoGP Virtual Race II 🎮#StayAtHomeGP 🏡#MotoGPeSport #eSports pic.twitter.com/osdDtBfOyz