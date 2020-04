TAVULLIA – Kiprah Valentino Rossi di ajang balap motor grand prix tentu saja sudah tak perlu dipertanyakan. Ia telah menjalani karier yang begitu panjang di ajang tersebut dan masih terus bertahan sampai saat ini.

Rossi pun diketahui secara resmi mencatatkan perjalanan karier selama 25 tahun di balap motor grand prix pada Selasa 31 Maret 2020. Pada tanggal tersebut 25 tahun silan, perjalanan karier pembalap berjuluk The Doctor itu diketahui dimulai.

On this day in 1996, @ValeYellow46 made his Grand Prix debut! πŸ‘



4⃣0⃣2⃣ Grand Prix starts later...

2⃣3⃣4⃣ Podium finishes later...

1⃣1⃣5⃣ Victories later...

9⃣ World Titles later...



He's still going strong! πŸ’ͺ pic.twitter.com/1N944G0095— MotoGPβ„’πŸ‘πŸ (@MotoGP) March 31, 2020