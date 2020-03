FIGUERES – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, buka suara soal kondisinya usai terjatuh saat berlatih motocross. Ia memastikan bahwa kondisinya kini baik-baik saja dan bakal segera menjalani masa pemulihan.

Nasib malang memang menimpa Vinales saat tengah menjalani latihan motocross pada pekan lalu. Ia diketahui terjatuh hingga mengalami beberapa luka. Pembalap asal Spanyol itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan.

A few days of recovery and back to work 😜 Thanks for all the support 😍#12gang | #MonsterYamaha | #MotoGp pic.twitter.com/r3bGrpJAqQ— Maverick Viñales (@mvkoficial12) March 14, 2020