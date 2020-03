BARCELONA โ€“ Dibatalkannya MotoGP Qatar 2020 nyatanya tak membuat dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Alex Marquez, bersantai-santai. Pasalnya, kedua saudara kandung tersebut tetap melakukan latihan dengan mengendarai motocross.

Berbeda dengan tempat Marquez yang biasanya menjalani latihan, kali ini ia mengemudikan motocross di Roccos Ranch. Dalam latihannya kali ini Marquez pun bersua dengan mantan bintang motocross, Bernd Eckenbach.

ยก@marcmarquez93 y @alexmarquez73 siguen a tope ๐Ÿ๐Ÿ’จ! Dรญa a dรญa, entrenando โœŠ para llegar al arranque del Mundial al ๐Ÿ’ฏ%#MM93 and #AM73 keep working to the max ๐Ÿ๐Ÿ’จ! Training everyday โœŠ in preparation for the World Championship ๐Ÿ’ฏ%



๐Ÿ“น @shooterbikes pic.twitter.com/Wieb6f8vQw