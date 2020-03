LOSAIL – Pembalap Tim Sky Racing VR46, Luca Marini mengaku tak terlalu kecewa dirinya gagal merebut pole position di kualifikasi Moto2 Qatar 2020 yang berlangsung pada Sabtu 7 Maret 2020 kemarin. Ia tak kecewa karena meski gagal menjadi yang paling terdepan, setidaknya dirinya bisa mengawali balapan dari posisi kedua.

Sejak awal target adik tiri Valentino Rossi itu memang mengincar barisan terdepan untuk memulai balapan Moto2 Qatar 2020 yang akan berlangsung pada Minggu (8/3/2020) malam WIB. Jadi, sekali pun dirinya ternyata tak bisa menjadi yang terdepan, tapi ia tetap berada di barisan pertama.

A sensational qualifying session! 👏



A first ever pole position for @Joerobertsracer as he sets the exact same time as @Luca_Marini_97! 🙌#Moto2 | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/HENKB6Apwn