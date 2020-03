LOSAIL – Para pembalap Moto2 baru saja menyudahi kualifikasi di Sirkuit Losail, Qatar pada Minggu (8/3/2020) dini hari WIB. Dalam sesi kualifikasi seri perdana Moto2 2020 tersebut, rider dari American Racing, Joe Roberts berhasil menjadi yang tercepat dan berhak meraih pole position.

Keberhasilan Robert merebut pole position di kualifikasi Moto2 Qatar 2020 itu lantaran dirinya mampu mencatatkan waktu terbaik, yakni 1 menit 58,136 detik. Akan tetapi, Robert sebenarnya tidak sendirian mencatatkan waktu terbaik itu.

A sensational qualifying session! 👏



A first ever pole position for @Joerobertsracer as he sets the exact same time as @Luca_Marini_97! 🙌#Moto2 | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/HENKB6Apwn