LOSAIL – Dorna Sports selaku promotor tetap optimis MotoGP Amerika Serikat (AS) dan Argentina tetap aman dari ancaman virus Korona. Namun, CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, memilih menunggu hingga menit-menit terakhir untuk mengirimkan logistik yang diperlukan ke Negeri Paman Sam.

Seperti diberitakan, MotoGP Qatar 2020 yang seharusnya menjadi seri perdana, dibatalkan. Aturan ketat dari Pemerintah Qatar terkait izin masuk warga negara (WN) Italia dan Jepang akibat virus Korona, memaksa Dorna Sports mengambil keputusan tegas.

Baca juga: Belum Ada Aturan Ketat, Dorna Optimis MotoGP 2020 Dimulai di AS

Seri perdana pun dipindahkan ke Circuit of The America (COTA) di Texas. Carmelo Ezpeleta mengakui sempat berpikir mengubah jadwal seri AS dengan salah satu balapan di Spanyol. Akan tetapi, wacana itu sulit diwujudkan karena mustahil mengatur penyelenggaraan dalam waktu singkat.

“Hingga hari ini, Texas dan Argentina baik-baik saja. Namun, situasi di dunia berubah setiap harinya. Yang bisa saya katakan adalah, kami berusaha untuk mencoba semuanya. Kami akan menunggu hingga menit akhir untuk mengirim semua logistik,” ucap Carmelo Ezpeleta, mengutip dari Speedweek, Jumat (6/3/2020). “Kami juga pernah mencoba mengubah jadwal GP AS ke akhir kalender balap dan menukarnya dengan salah satu balapan Spanyol. Sayangnya, kami hanya punya waktu sedikit hingga akhir Maret. Sangat sulit untuk mengatur balapan MotoGP dalam waktu singkat,” tukas pria berkebangsaan Spanyol itu. Berdasarkan kalender balap yang dirilis pada Kamis 5 Maret 2020 malam WIB, MotoGP 2020 masih dijadwalkan menggelar 19 balapan. Namun, semua penyelenggaraan tergantung sepenuhnya pada kebijakan negara tuan rumah mengingat wabah virus Korona masih belum mereda.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya