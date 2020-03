FORLIMPOPOLI – Pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, tak bisa berbuat banyak melihat pembatalan MotoGP Qatar 2020. Pria berjuluk The Little Dragon itu kini hanya bisa menunggu seri perdana MotoGP 2020 yang kemungkinan dibuka di Amerika Serikat (AS).

Balapan pembuka di Sirkuit Internasional Losail, Qatar, itu sedianya digelar pada akhir pekan ini (6-8 Maret 2020). Akan tetapi, seri tersebut akhirnya dibatalkan karena Pemerintah Qatar menerapkan kebijakan ketat soal izin masuk pendatang dari Italia dan Jepang sebagai antisipasi wabah virus Korona.

Baca juga: Dorna Majukan Seri Aragon demi Jadwal Baru MotoGP Thailand 2020

Mengingat banyak teknisi, kru, dan pembalap berpaspor Jepang dan Italia, Dorna Sports bersama IRTA dan FIM memutuskan membatalkan penyelenggaraan kelas MotoGP. Keputusan itu juga berdampak pada penundaan seri kedua di Thailand yang sedianya digelar pada 22 Maret 2020.

Pembatalan dan penundaan itu tentu membuat sebagian besar pembalap kecewa. Andrea Dovizioso yang notabene merupakan warga negara Italia, turut bersedih. Namun, pria berusia 33 tahun itu tidak bisa berbuat banyak selain berharap segera mengaspal dalam waktu dekat.

“Karena wabah virus Korona, MotoGP Qatar dibatalkan dan Thailand ditunda. Sayangnya, kita semua hanya bisa menunggu dan berharap dapat kembali membalap dalam waktu dekat,” tulis Andrea Dovizioso di akun Instagram, Selasa (3/3/2020). Dengan demikian, seri pertama MotoGP 2020 kemungkinan besar digelar di Circuit of the America (COTA), tuan rumah seri Amerika Serikat (AS). Jika tidak ada perubahan lagi, maka seri pertama musim ini berlangsung pada 5 April 2020.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya