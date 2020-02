SAN FRANCISCO – Hasil manis diraih Los Angeles (LA) Lakers kala bertandang ke markas Golden State Warriors dalam laga lanjutan NBA 2019-2020. Laga yang berlangsung di Chase Center pada Jumat (28/2/2020) pagi WIB itu dimenangkan Anthony Davis dan kawan-kawan dengan skor 116-86.

Laga sejatinya tak berjalan mudah untuk Lakers di awal. Di hadapan pendukungnya, Warriors yang tak ingin dipermalukan terus menekan Lakers. Saking sengitnya persaingan, laga di kuarter pertama pun harus berakhir dengan skor imbang 24-24.

Tetapi, di kuarter kedua, Lakers mulai berhasil memegang kendali permainan. Mereka dapat meraih tambahan 30 poin di kuarter tersebut. Alhasil, tim asuhan Frank Vogel itu pun memimpin untuk sementara dengan skor 54-52.

Di kuarter ketiga, penampilan Anthony Davis dan kawan-kawan makin impresif. Mereka semakin memperbesar keunggulannya atas Warriors setelah merengkuh 40 poin tambahan. Warriors yang bisa meraih 17 poin di kuarter ketiga pun akhirnya tertinggal dengan skor 69-94.

Melihat kondisi ini, Eric Pascall dan kawan-kawan tentu saja tidak tinggal diam. Mereka berusaha keras memangkas jarak demi menjaga asa untuk meraih kemenangan pada laga tersebut. Tetapi, usaha mereka menjadi sia-sia karena hanya bisa merengkuh 17 poin tambahan di kuarter ketiga. Kemenangan akhirnya diraih Lakers.

Kemenangan ini membuat Lakers kian kukuh di puncak klasemen sementara wilayah barat, sementara Warriors masih berada di dasar klasemen. Selain laga Warriors vs Lakers, ada tiga lain yang digelar pada hari ini. Ketiga laga itu mempertemukan Philadelphia 76ers vs New York Knicks (115-106), Indiana Pacers vs Portland Trail Blazers (106-100), dan Oklahoma City Thunder vs Sacramento Kings (112-108).