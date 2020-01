SEJUMLAH pertandingan dalam kompetisi NBA musim 2019-2020 yang berlangsung pada hari ini, (11/1/2020) telah berakhir. Sebanyak 10 pertandingan menarik pun terjadi yang dimulai sejak pagi WIB tadi hingga siang ini.

Los Angeles (LA) Lakers kembali menunjukkan dominasinya dengan kembali meraih kemenangan pada laga kali ini. Bertamu ke markas Dallas Mavericks, American Airlines Center, LA Lakers menang dengan skor meyakinkan 129-114.

Kemenangan juga diraih Milwaukee Bucks yang bersinggah ke markas Sacramento Kings. Sang pemimpin klasemen Wilayah Timur itu berhasil menundukkan Sacramenton Kings dengan skor cukup telak yakni 127-106.

Baca juga Hasil Pertandingan NBA 2019-2020, Jumat 10 Januari

Performa apik juga ditunjukkan Utah Jazz yang sukses menumbangkan Charlotte Hornets dengan skor 109-92. Sementara itu hasil kurang memuaskan harus diterima Miami Heat. Melalui pertarungan sengit, Miami Heat harus mengakui keunggulan Brooklyn Nets dengan skor tipis 113-117.

Hasil kurang apik dialami runner-up NBA musim lalu, Golden State Warriors yang lagi-lagi belum meraih kemenangan satu pun pada 2020. Kali ini mereka takluk dari Los Angeles Clippers dengan skor tipis 109-100.

Sedangkan dari hasil lainnya, Washington Wizards menang atas Atlanta Hawks 111-101, New Orleans Pelicans menang 123-111 atas New York Knicks. Indiana Pacers menang atas Chicag Bulls 116-105, Memphis Grizzlies membungkam San Antonio Spurs 134-12 serta Phoenix Suns taklukkan Orlandi Magic dengan skor 98-94.

Berikut hasil lengkap NBA 2019-2020, Sabtu 11 Januari

Washington Wizards vs Atlanta Hawks : 111-101

New York Knicks vs New Orleans Pelicans : 111-123

Brooklyn Nets vs Miami Heat : 117-113

Chicago Bulls vs Indiana Pacers : 105-116

Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs : 134-121

Phoenix Suns vs Orlando Magic : 98-94

Utah Jazz vs Charlotte Hornets : 109-92

Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers : 114-129

Sacramento Kings vs Milwaukee Bucks : 106-127

Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors : 109-100