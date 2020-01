BEBERAPA hari yang lalu majalah bisnis dan finansial ternama asal Amerika Serikat, Forbes, baru saja meluncurkan daftar 100 atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Menariknya, dua pembalap ternama MotoGP, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez, tak masuk sama sekali dalam daftar 100 nama yang dirilis tersebut.

Tentu baik Rossi dan Marquez adalah dua pembalap bintang di dunia balap MotoGP. Akan tetapi, kebintangan tersebut ternyata tak mampu membuat Rossi dan Marquez mendapatkan uang yang begitu besar dari pekerjaannya tersebut.

Padahal jika melihat dari sisi Marquez, ia sudah beberapa kali memenangkan seri balapan dan bahkan menjadi juara dunia dalam empat musim terakhir. Namun, semua uang yang didapatkannya itu tak berhasil membuat The Baby Alien –julukan Marquez– masuk ke peringkat 100 besar.

Begitu juga untuk Rossi, pembalap berjuluk The Doctor tersebut tak mendapatkan uang yang sangat besar dari namanya yang begitu melegenda di dunia balap MotoGP. Baik Rossi dan Marquez sepertinya tidak mendapatkan bayaran lebih tinggi dari 25 juta dollar Amerikat Serikat (AS) atau sekira Rp346 miliar. Sebab pendapatan 25 juta dollar AS yang didapatkan atlet cricket, Virat Kohli, menjadi pembayaran terkecil di daftar 100 yang dikeluarkan Forbes tersebut.

Tampaknya atlet-atlet dunia balap memang sulit untuk masuk ke dalam daftar 100 pembayaran tertinggi versi Forbes tersebut. Tercatat mungkin hanya dua atlet balap saja yang berhasil masuk dan itu datang dari Formula One (F1). Pertama adalah pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, yang menempati urutan ke-13 dengan pendapatan sebesar 55 juta dollar AS dan Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) yang berada di posisi ke-30 dengan pembayaran 40,3 juta dollar AS. Atlet-atlet sepakbola, basket, dan tenis menjadi yang paling mendominasi di dalam daftar 100 pemain dengan pembayaran tertinggi di dunia tersebut. Di mana tiga teratas menjadi milik pesepakbola Lionel Messi, lalu Cristiano Ronaldo, dan Neymar Jr.