“Kami harus memperjelas bahwa trek telah dirancang dan akan dibangun standar keamanan FIM yang sesuai untuk MotoGP,” tambahnya.

Who else can't wait for the 2021 #IndonesianGP 🇮🇩? 🤩



Take a look at the 3D render of how the Indonesian circuit will look 🇮🇩#MotoGP pic.twitter.com/MQwTifD8wA