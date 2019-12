MANILA – Upacara penutupan SEA Games 2019 tengah berlangsung di New Clark City Athletics Stadium, Rabu (11/12/2019). Diawali dengan pertunjukan tari dari Aeta Festival Dancers of Prac dan The Manila Concert Chouir, acara kemudian berlanjut kepada sambutan pembukaan.

Setelah itu dilanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Filipina oleh Arnel Pineda. Usai menyanyikan lagu kebangsaan satu persatu defile bendera peserta SEA Games 2019 kemudian mulai memasuki lapangan tempat diselenggarakannya upacara penutupan kali ini diiringi pertunjukan drone.

Kontingen Indonesia mulai memasuki lapangan disusul kontingen Malaysia dan Singpura kemudian Kamboja. Defile atlet berlangsung cukup meriah disambut tepuk tangan dan sorak sorai para penonton yang hadir langsung di New Clark City Athletics Stadium.

Parade atlet dan ofisial kemudian ditutup dengan video rivew pertandingan-pertandingan dengan iringan lagi We Win as One.

Setelah semua atlet dan osifial berada di tempat masing-masing, Ketua PHISGOC (Philipines SEA Games Organizing Comittee), Alan Peter Cayetano, naik ke atas panggung untuk memberikan pidato yang kemudian dilanjuti dengan pidato Presiden Komite Olimpiade Filipina, Abraham Tolentino. Upacara penutupan SEA Games 2019 nantinya akan ditutup dengan pertunjukkan kembang api dan penampilan dari Black Eye Peas. Sebagai catatan, tuan rumah Filipina keluar sebagai juara umum dengan koleksi 149 emas, 117 perak, 121 perunggu diikuti Vietnam dan Thailand di peringkat dua dan tiga. Sementara wakil Indonesia berhasil menempati posisi keempat setelah mengumpulkan 267 medali. Koleksi medali tersebut terdiri dari 72 emas, 84 perak, dan 111 perunggu. Medali emas ke-72 sendiri dipersembahkan oleh tim voli putra Indonesia yang tampil impresif saat berhadapan dengan Filipina di partai final yang berlangsung kemarin malam. Meski gagal finis di posisi tiga besar, pencapaian wakil Indonesia terbilang cukup luar biasa di SEA Games 2019 kali ini. Sebab dari sisi perolehan medali emas, kontingen Merah Putih jauh melampaui jumlah yang ditargetkan , yakni 60 medali emas.