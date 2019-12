MANILA – Satu wakil Indonesia pada cabang olahraga (cabor) biliar SEA Games 2019 harus gugur. Marlando Sihombing takluk dengan skor akhir 1-3 dari wakil Singapura, Peter Gilchrist, pada pertandingan di Manila Hotel Tent, Sabtu (7/12/2019) siang WIB.

Berlaga pada nomor English Billiards Singles, Marlando Sihombing sedikit kesulitan mengatasi sang juara dunia. Pertandingan dengan format Best of Five itu bahkan hanya perlu menyelesaikan empat set dengan kedudukan akhir 1-3.

Pada set pertama, Peter Gilchrist membantai habis Marlando Sihombing dengan skor 3-100. Set kedua berjalan lebih baik buat Marlando di mana dirinya bisa sedikit memberi perlawanan dengan skor akhir 68-101. Memasuki gim ketiga, kali ini sang juara dunia berhasil ditaklukkan.

Marlando merebut set ketiga dengan selisih yang cukup jauh yakni 101-61. Sayangnya, perlawanan Marlando hanya sampai di situ saja. Peter Gilchrist kembali mendapatkan sentuhannya sehingga merebut set keempat dengan skor 24-100. Hasil tersebut membuat satu wakil Indonesia gugur pada nomor English Billiards Singles. Satu wakil lainnya, yakni Jaka Kurniawan, baru akan bertanding beberapa jam lagi dengan menghadapi atlet asal Myanmar, Thway Nay Oo. Kontingen Indonesia di SEA Games 2019 sendiri sudah berhasil menyabet 43 medali emas, 43 perak, dan 48 perunggu. Hasil tersebut semakin mendekati target yang dicanangkan, yakni 45 medali emas pada SEA Games 2019.