MANILA – Kepala Pelatih Tunggal Putra Indonesia, Hendry Saputra, merasa optimis anak asuhnya akan mencapai target yang dibebankan PBSI di nomor perorangan SEA Games 2019. Akan tetapi, Hendry takkan diperkuat dua anak asuhnya yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Setelah tampil cemerlang di nomor beregu putra, Jonatan dan Anthony takkan memperkuat Indonesia di perorangan. Mereka akan kembali ke Jakarta untuk melakukan persiapan menghadapi BWF World Tour Finals di Guangzhou, China pada pekan depan.

Sebagai gantinya, Hendry akan memasang dua tunggal putra lainnya yakni Shesar Hiren Rhustavito dan Firman Abdul Kholik. Meski secara kekuatan cukup banyak berkurang, Hendry memiliki rasa optimis terhadap Shesar dan Firman.

“Optimis, yang penting optimis dulu. Kalau dipastikan hasilnya bagaimana, saya rasa tidak ada yang bisa memastikan. Makanya yang penting kami siapkan, mudah-mudahan dua pemain yang turun ini bisa membuktikan yang terbaik dalam ujian pertandingan kali ini,” ungkap Hendry, mengutip dari laman resmi PBSI, Kamis (5/12/2019).

“Kami terus menyiapkan. Mudah-mudahan mereka bisa tampil maksimal, yang penting do the best saja untuk Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Susy Susanti, telah menyatakan target untuk membawa dua medali emas dari nomor perorangan. Meski tak secara spesifik menyebut nomor mana yang akan diandalkan, tetapi tunggal putra siap memenuhi target tersebut.