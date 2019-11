“Saya tidak memeriksa belakang saya ketika sedang berjalan ke arah motor saya (usai terjatuh di tikungan). Tiba-tiba motor Lecuona menghajar saya dan itu adalah kejutan yang luar biasa. Itu sungguh mengejutkan dan pergelangan kaki kiri saya langsung terasa aneh. Saya tidak bisa bergerak dan jika melihat cara motornya menabrak saya, maka saya yakin tulang saya ada yang patah,” ujar Zarco, dikutip dari Crash, Senin (18/11/2019).

Horrible incident!



Iker Lecuona's bike clatters into an unassuming Johann Zarco and we pray that he is okay after this.#MotoGP #ValenciaGP pic.twitter.com/IXToEc61tn