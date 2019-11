Sementara itu, Alex membawa panah dart. Dalam atribut tersebut, terdapat angka 73 yang merupakan nomor motor balap Alex. Raut wajah gembira pun terlihat jelas di raut wajah Alex serta Marquez. Hal ini bisa terlihat dalam beberapa foto yang diunggah keduanya di akun media sosial masing-masing.

Di akun Twitter Marquez, @marcmarquez93, ia menuliskan rasa gembiranya atas pesta juara yang berlangsung begitu meriah tersebut. Ia tutur mengucapkan terima kasih atas animo besar warga dalam pesta tersebut.

“Luar biasa merayakan dua kejuaraan dunia, lagi! Terima kasih kepada semua orang yang telah datang ke Cervera!” cuit Marquez dalam akun Twitter pribadinya.

Increíble volver a celebrar dos campeonatos del mundo! Gracias a todos por venir a Cervera! 😉

Amazing celebrate two world championships again! Thanks to everybody to come to Cervera!#8ball 🎱 pic.twitter.com/FfNZWv9YXi