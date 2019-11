AUSTIN – Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, menyegel gelar juara dunia Formula One (F1) 2019 usai menempati posisi kedua dalam Grand Prix Amerika Serikat di Sirkuit Austin. Hasil tersebut tentunya membuat Hamilton bahagia karena berhasil meraih gelar juara dunianya yang keenam.

Hamilton sebenarnya memulai balapan dari posisi kelima. Akan tetapi, seiring berlangsungnya balapan, ia berhasil menyalip dua pembalap Scuderia Ferrari yang berada di depannya hingga akhirnya finis kedua. Diakui oleh Hamilton bahwa balapan kali ini tidak berlangsung mudah.

Baca juga: Hasil F1 GP Amerika Serikat 2019, Hamilton Juara Dunia

What a day for @LewisHamilton in Texas



A six-time F1 world champion 🤩



Only one driver - the great Michael Schumacher - has more#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/WIOCHEVXhw