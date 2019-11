SELANGOR – Kabar duka menghampiri dunia otomotif Tanah Air. Pembalap kebanggaan Indonesia, Afridza Munandar, meninggal dunia setelah terlibat insiden pada race pertama Asia Talent Cup (ATC) yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu (2/11/2019) sore WIB.

Pembalap berusia 20 tahun itu mengalami insiden di tikungan ke-10 lap pertama. Setelah mengalami kecelakaan, bendera merah tanda diberhentikannya balapan langsung berkibar.

We are deeply saddened to announce that @AsiaTalentCup rider, Afridza Munandar, has passed away after being involved in an incident during ATC Race 1 in Sepang



We extend our deepest sympathies to Afridza’s family and friendshttps://t.co/mwiue3DuZE pic.twitter.com/SpF8KZQw4z— MotoGP™ 🇲🇾 (@MotoGP) November 2, 2019