PHILLIP ISLAND – Sesi kualifikasi MotoGP Australia 2019 yang semula dijadwalkan bakal dihelat Sabtu (26/10/2019) kini telah resmi dibatalkan. Akan tetapi, race direction telah menjadwal ulang sesi kualifikasi tersebut untuk Minggu 27 Oktober 2019.

Penyebab dibatalkannya sesi kualifikasi yang rencananya dihelat hari ini adalah cuaca yang tidak mendukung. Sebab, di tempat penyelenggaraan tengah berembus angin kencang yang mengganggu jalannya balapan. Maka dari itu, sesi kualifikasi pun diundur menjadi esok hari kala kondisi cuaca menjadi lebih baik.

The latest from Phillip Island as Saturday's #MotoGP sessions are cancelled, with a new schedule to follow... ⬇️#AustralianGP 🇦🇺 | 📰https://t.co/G97xlVPZMk pic.twitter.com/pLrnaRBqBM