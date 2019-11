MONTE CARLO – Johann Zarco telah dipastikan mengambil peran Takaaki Nakagami di tiga balapan terakhir MotoGP 2019. Kabar ini telah diumumkan secara langsung oleh media sosial resmi LCR Honda.

Zarco mengambil alih peran Nakagami di sisa seri musim ini lantaran rekan setim Cal Cructhlow itu bakal menjalani operasi demi menyembuhkan cedera yang mendera bahunya. Operasi tersebut akan dilakukan Nakagami setelah mentas di seri ke-16 MotoGP 2019 yang akan digelar di negara asalnya, Jepang, pada Minggu 20 Oktober 2019 siang WIB.

Dengan begitu, Zarco bakal memulai perjalanannya bersama tim satelit Honda setelah gelaran MotoGP Jepang 2019. Pembalap asal Prancis akan melakoni balapan bersama LCR Honda di seri Australia, Malaysia, dan Valencia.

Johann Zarco to ride with LCR Honda IDEMITSU Team in the last three rounds of the season: https://t.co/qcaxUmgsq1 pic.twitter.com/8YcuyrZHDW— LCR Team (@lcr_team) October 16, 2019