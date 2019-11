GRAND PRIX SEASON SINGAPORE 2019 (GPSS) dijamin bakal berlangsung menarik. Sebab, baik sebelum hingga race selesai digelar pada Minggu 22 September 2019, serangkaian acara telah dibuat sebaik mungkin oleh Singapore Tourism Board (STB).

Untuk pertama kalinya di acara GPSS, diadakan empat acara di empat lokasi ternama di Singapura yakni Orchard Road, Clarke Quay, Kampong Glam dan Jewel Changi Airport. Di sana diadakan precinct parties (pesta kawasan) yang digelar dari 13-22 September 2019. Sejumlah artis top bakal mentas di sana. Dijamin, hari-hari Anda akan berwarna jika berkunjung ke salah satu tempat di atas.

Selain pesta kawasan di empat lokasi di atas, sejumlah agenda menarik juga akan tersaji di GPSS 2019. Apa saja? Berikut penjelasan singkatnya:

1. McLaren Shadow Project: Race to Singapore (19 September 2019)

(Lokasi: Marquee Singapore, Marina Bay Sands, www.racetosingapore.com)

Pacu adrenalin Anda di "Race to Singapore" edisi pertama, bagian dari McLaren Shadow Project. Diadakan di Marquee Singapura, acara perdana ini bertujuan untuk menemukan bakat pembalap baru di eSports dan akan membuat para gamer top Asia Pasifik bersaing untuk mendapatkan tempat yang didambakan di McLaren Shadow Finals. Hadiah utama adalah kesempatan bergabung dengan program pengembangan eSports McLaren untuk bekerja dengan tim Formula One Inggris.

2. MARQUEE Singapore presents Marquee Race Weekend (20-21 September 2019)

(Lokasi Marquee Singapore, Marina Bay Sands, www.marqueesingapore.com)

Pacu terus adrenalin Anda dan dan kunjungi MARQUEE Singapura untuk tujuan akhir pekan terbaik. Klub malam terbesar di Singapura ini menawarkan pesta bertabur bintang berisi deretan artis internasional dan musik A-list dari beberapa DJ terbaik di Singapura.

3. Zouk x Martell Red Barrel Present F1™ Weekender: Garage (20-22 September 2019)

Lokasi: Clarke Quay, www.zoukclub.com

Tahun ini adalah 3028 dan Zouk mengadakan pesta cyberpunk di abad ini. Klub malam utama yang mendapat kesempatan untuk menjadi garasi impian para pencinta sci-fi. Para tamu dapat berdansa semalaman dengan dikelilingi oleh mobil tangguh dan pemandangan kota.

4. Red Bull Pit Stop Challenge (14-22 September 2019)

(Lokasi: Di Berbagai lokasi, http://win.gs/pitstopchallenge)

Nikmati ketegangannya dan kuasai pit-stop-nya. Tantangan Red Bull Pitstop di 4 lokasi menawarkan Anda kesempatan untuk melakukan penggantian ban mobil F1 menggunakan alat pengubah pit F1 yang sebenarnya. Tim yang menang akan mendapatkan kesempatan ikut dalam latihan pit stop profesional di sirkuit Singapura dengan mobil dan Aston Martin Red Bull Racing F1. Dapatkan tampilan pertama eksklusif di edisi terbatas Red Bull F1™ selama acara berlangsung.

5. Amber Lounge Singapore, (21-22 September 2019)

(Lokasi: Temasek Reflections, Singapore, www.amber-lounge.com/singapore )

Pesta layaknya VIP dan bergaul dengan bintang-bintang di Amber Lounge. Nikmati pameran Driver’s Fashion Show yang terkenal, Lounge Arktik eksklusif, bertema 'Ice White' & 'Classy in Red'. Pertunjukan live ikonik, DJ internasional, dan sampanye.

6. BMWFestSG (13-15 September 2019)

(Lokasi: Grange Road Car Park, www.bmwfestsg.com.sg)

BMWFestSG membawa sepotong Jerman ke Orchard Road, dengan festival makanan, fashion, musik dan tentu saja, mobil-mobil cantik. Jelajahi zona pengalaman interaktif untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa depan mobilitas, mainkan game bertema mobil yang menyenangkan dan lihat model BMW baru.

7. Podium Lounge (20-22 September 2019)

(Lokasi: The Ritz-Carlton, Millenia Singapore, www.podiumlounge.com/sg)

Rayakan edisi ke-11 dari acara after-party selebriti paling glamor di Singapura bersama Sporty Spice Melanie C, Raleigh Ritchie (yang memerankan Grey Worm dalam Game of Thrones), The Cuban Brothers, Daniel Jones dari duo pop Savage Garden, malam Fashion Circuit bersama desainer selebriti yang berbasis di LA ‘M’, serta para pembalap & legenda F1 dan para elite pesta jet-set Asia.

8. Sky Grande Prix, (18-22 September 2019)

(Lokasi: Club55, Marina Bay Sands, www.skygrandeprix.sg)

Dengan lima tema unik yang tersebar di lima malam, Sky Grandé Prix adalah acara yang tidak ingin Anda lewatkan! Rayakan Vanilla Luxury Female dan Male Tastemaker di dua malam pertama, manjakan diri dengan champagne dan supercar selama akhir pekan. Pesta berakhir dengan menu bertema masakan global sambil menyaksikan balapan langsung.

9. CÉ LA VI, (18-25 September 2019)

(Lokasi: Marina Bay Sands, www.celavi.com)

Pesta teratas menanti dalam pertunjukan selama seminggu di CÉ LA VI. Rooftop eksklusif yang akan menampilkan masakan Asia kontemporer, sentuhan baru pada Singapore Sling klasik dan pengalaman augmented reality. Hotspot Grand Prix ini adalah salah satu perhentian pesta yang harus dikunjungi dengan banyak peluang untuk bergaul dengan selebriti dan VIP FORMULA 1.

10. SingaporeSidecars After Party Shuttles, (13-22 September 2019)

www.sideways.sg

Nikmati perjalanan malam hari ke beberapa landmark Singapura yang paling ikonik dan atraksi Instagramable dengan SingaporeSidecars. Pilihan utama Anda untuk melewati lampu dan pemandangan yang sama dengan driver FORMULA 1 sebelum perlombaan, atau nikmati suasana malam hari ke beberapa tempat ikonik Singapura setelah balapan. Khusus untuk pemegang tiket balap, beli tiket untuk memulai perjalanan di sekitar sirkuit pemandangan malam Singapura dan tempat-tempat setelah pesta.

11. The Riverhouse Singapore presents Full Throttle, (20-22 September 2019)

(Lokasi: Clarke Quay, www.theriverhouse.sg)

Bangkitkan semangat pesta Anda untuk akhir pekan di pertunjukan yang energik ini, diadakan di YANG, Klub Asia internasional pertama Singapura. Nantikan dua hari penuh kegembiraan bersama DJ internasional dan kegiatan bertema balap yang bekerja sama dengan merek-merek terkenal seperti Heineken dan Red Bull.

12. Escape 56 Feat. Henrik Schwarz Live (Innervisions / DE), (13 September 2019)

www.facebook.com/events/334378510593844/

Blackout Agency bekerja sama dengan Jägermeister pada seri pesta lokasi rahasia yang bertujuan mengubah ruang unik di Singapura menjadi klub pop up satu malam saja. Dimeriahkan oleh legenda House dan Techno Henrik Schwarz yang kembali tampil di Singapura setelah 10 tahun, jangan sampai lewatkan pesta ini!

13. Legion of Racers: Festival of Speed, (13-22 September 2019)

Berbagai lokasi, www.legionofracers.com

Penggemar motor akan menikmati Legion of Racers yang menampilkan banyak kegiatan berkecepatan tinggi. Ikuti go-kart, berkompetisi melawan sesama penggemar dalam simulasi balap, dan temukan keajaiban mengendarai mobil di sirkuit di sepanjang Orchard Road. Jangan lewatkan pengalaman simulator e-racing terbaik dalam Zouk juga.

14. Legends Unite, (18 September 2019)

(Lokasi: The Capitol Kempinski Hotel)

Legends Unite adalah pengalaman karpet merah terbaik. Dengan makan malam yang disiapkan khusus oleh chef selebriti berbintang tiga Michelin, Chef Alvin Leung. Dapatkan juga kesempatan dan pengalaman seumur hidup untuk bergaul dengan pengemudi dan selebriti Grand Prix yang legendaris dan menikmati pertunjukan oleh pianis selebritas Van Anh. Gala mewah akan menjadi tuan rumah untuk bertemu dengan pemain legendaris Al McKay's Earth, Wind & Fire dan after-party yang sangat dinanti.

15. 1-Altitude presents The Circuit, (20-22 September 2019)

(Lokasi: 1 Raffles Place, Level 63, www.1-altitude.com)

Musik kelas dunia dan pengalaman tak terlupakan yang berlimpah hadir di The Circuit edisi ke-9. Mari berpesta semalaman di One Raffles Place dengan DJ internasional terkenal dan kegiatan bertema balapan oleh mitra alkohol resmi untuk Grand Prix Season Singapore.