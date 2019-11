NEW YORK – Tak lama lagi Stadion Arthur Arshe di Kota New York akan menjadi saksi final tunggal putra Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019, yang mana bakal berlangsung pada Senin (9/9/2019) pukul 03.00 dini hari WIB. Laga final itu sendiri bakal mempertemukan antara petenis asal Spanyol, Rafael Nadal, yang akan menghadapi Daniil Medvedev (Rusia).

Pertandingan tersebut pun diprediksi bakal berlangsung sengit, karena kedua petenis itu telah melalui pertandingan-pertandingan sulit di sepanjang babak penyisihan AS Terbuka 2019. Jadi, pencapaian kedua petenis itu di final kompetisi tersebut membuktikan bahwa mereka memang yang terbaik di AS Terbuka 2019.

Akan tetapi, jika melihat statistik di atas kertas, maka Nadal jelas menjadi pemain yang sangat diunggulkan di pertandingan final nanti. Apalagi, pertemuan terakhir mereka satu-satunya pun Nadal juga berhasil mengalahkan Medvedev. Tepatnya di ajang ATP Masters 1000 Kanada.

Secara pengalaman serta dari sisi unggulan, Nadal juga jauh lebih baik ketimbang Medvedec. Akan tetapi, apa pun bisa terjadi di atas lapangan tenis. AS Terbuka edisi musim ini juga sering memberikan kejutan, di mana yang tidak unggulan justru berhasil menyingkirkan si unggulan tersebut. Seperti halnya di final tunggal putri AS Terbuka 2019, di mana Bianca Andreescu sukses menjadi juaranya. Padahal lawan Andreescu di final pada Minggu 8 September 2019 itu sangat sulit, yakni Serena Williams, yang menjadi unggulan kedelapan di turnamen tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya Andreescu yang berada di unggulan ke-15 yang justru menang. Jadi apa pun bisa terjadi di atas lapangan tenis.