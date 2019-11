OAKLAND – Klay Thompson optimis bisa mengembalikan kejayaan Golden State Warriors di ajang NBA. Hal itu siap dilakukan Thompson pada musim depan dengan membawa Warriors kembali merengkuh gelar juara.

Warriors memang berhasil tampil perkasa di ajang NBA dalam beberapa tahun terakhir. Alhasil, dua gelar juara beruntun dapat diraih klub asuhan Steven Ker itu yang terjadi pada musim 2016-2017 dan 2017-2018.

Sayangnya, dominasi Warriors di NBA harus runtuh pada musim lalu lantaran takluk dari Toronto Raptors di partai final. Raptors menghentikan tren positif Warriors dengan skor 4-2 dalam sistem best of seven.

Thompson pun optimis bisa mengembalikan kembali kejayaan Warriors pada musim depan. Hal ini diyakini, meski Warriors telah kehilangan beberapa pemain bintang, salah satunya Kevin Durant yang memutuskan pindah ke Brooklyn Nets.

"Saya baru berusia 30 tahun. Kami memiliki D'Angelo, kami mendapat sesuatu yang istimewa,” ujar Thompson, sebagaimana dikutip dari Business Insider, Rabu (14/8/2019). “Memang akan sulit bagi kami, tapi saya berasumsi saya akan berada di lapangan di beberapa titik dan mudah-mudahan saya akan mulai berjalan dan kami akan berada dalam pertarungan play-off. Yang kami butuhkan hanyalah sebuah tembakan kemenangan," tukasnya.