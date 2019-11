TORONTO – Megabintang Toronto Raptors, Kawhi Leonard, tinggal selangkah lagi membawa timnya menjadi juara NBA 2018-2019. Saat ini, Raptors sudah unggul 3-1 atas sang juara bertahan, Golden State Warriors, dalam sistem best of seven.

Kawhi jadi bintang dalam kemenangan 105-92 Raptors atas Warriors dalam game keempat yang berlangsung di Oracle Arena pada Sabtu 8 Juni 2019 pagi WIB. Eks pemain San Antonio Spurs itu tampil gemilang dengan sumbangan 36 poin, 12 rebound dan dua assist.

Setelah tampil amat apik untuk Raptors, Kawhi membuat komentar yang cukup mengejutkan. Pebasket berusia 27 tahun itu mengaku tidak bermain untuk fans Raptors. Kawhi menegaskan dirinya bermain hanya untuk meraih kemenangan.

Kendati komentar itu cukup menyakitkan bagi fans Raptors tetapi semua akan termaafkan jika Kawhi membawa timnya menjadi juara NBA 2018-2019. Pasalnya, itu akan menjadi gelar juara NBA pertama bagi Raptors sepanjang sejarah.

“Saya tidak bermain sebagai pahlawan basket. Saya tidak bermain untuk fans. Saya hanya bermain untuk menang. Saya di sini tidak mencoba memecahkan rekor,” ujar Kawhi, seperti yang dikutip dari Fadeawayworld, Senin (10/6/2019). Raptors hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri sebagai juara NBA 2018-2019. Game kelima akan berlangsung di kandang Raptors, Scotiabank Arena pada Rabu 12 Juni 2019 pagi WIB. Kawhi kembali diharapkan menjadi kunci permainan Raptors untuk menaklukkan sang juara bertahan.