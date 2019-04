HOUSTON – Center Houston Rockets, Clint Capela, sudah tak sabar melakoni semifinal NBA wilayah barat. Pemain berpaspor Swiss itu pun menyebut ingin menghadapi sang juara bertahan, Golden State Warriors, di semifinal NBA wilayah barat.

Rockets melenggang mulus ke semifinal NBA wilayah barat setelah di babak playoff menaklukkan Utah Jazz. Rockets tampil dominan karena mampu menang 5-1 atas Jazz dalam format best of seven. Dengan kemenangan itu maka Clint dan kawan-kawan telah menginjakkan kakinya di semifinal NBA wilayah barat.

“Saya ingin menghadapi Warriors. Kami sudah bekerja sepanjang tahun. Jika Anda ingin menjadi juara, Anda harus mengalahkan juara,” ujar Clint, seperti yang dikutip dari Talkbasket, Jumat (26/4/2019).

Akan tetapi, Clint harus bersabar karena Warriors belum memastikan diri lolos ke semifinal NBA wilayah Barat. Stephen Curry dan kawan-kawan masih harus melewati hadangan Los Angeles (LA) Clippers lebih dahulu.

Sejatinya, Warriors bisa langsung memastikan diri ke semifinal NBA wilayah barat andaikan tak kalah dari Clippers di game kelima pada Kamis 24 April 2019. Sang juara bertahan yang sebelumnya sudah unggul 3-1 atas Clippers harus menerima kenyataan takluk dengan skor tipis 121-129.

Dalam format best of seven maka partai keenam pun harus dilakoni Warriors demi memastikan satu tiket semifinal NBA wilayah barat. Partai keenam akan dilangsungkan di kandang Clippers, Staples Center, Jumat (25/4/2019). Apabila Stephen Curry dan kawan-kawan menang maka harapan Clint untuk berjumpa Warriors akan menjadi kenyataan.

