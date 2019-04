SELANGOR – Pembalap Tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, melontarkan pujian kepada rider Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Morbidelli mengibaratkan penampilan Rossi di atas sirkuit seperti binatang buas. Sebab, pembalap berusia 40 tahun itu tampil sangat cepat sehingga sulit dihentikan oleh siapa pun.

Pujian ini dilontarkan Morbidelli usai Rossi merengkuh hasil manis di MotoGP Amerika Serikat 2019. Penampilan apik The Doctor –julukan Rossi– di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, pada pekan lalu, berhasil membawanya menempati podium kedua.

Morbidelli sendiri tak terkejut melihat hasil ini. Sebab, Rossi memang diketahui memiliki bakat yang begitu gemilang dalam dunia balap motor. Dengan dukungan motor yang begitu kompetitif dari Yamaha, penampilan peraih sembilan gelar juara itu pun menjadi semakin tak terhentikan.

Hasil manis sendiri tak hanya diraih Rossi di COTA pada musim ini. Rossi juga berhasil menyegel podium kedua pada seri kedua MotoGP 2019 yang digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Kini, nama Rossi pun bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara MotoGP 2019. Torehannya hanya terpaut tiga poin dengan pembalap Tim Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, yang menempati posisi pertama.

"Valentino (Rossi) adalah binatang buas, dia sangat cepat dan dapat memanfaatkan setiap akhir pekan. Dia mulai kuat. Yamaha dapat membawa kemajuan teknis yang selanjutnya akan meningkatkan level motor. Kami masih akan bersenang-senang," ujar Morbidelli, sebagaimana dikutip dari Speedweeek, Jumat (19/4/2019).

