AUSTIN – Mantan pembalap Suzuki, John Hopkins, mengaku terkejut dengan kemenangan yang diraih Alex Rins di MotoGP Amerika Serikat 2019. Menurutnya kemenangan tersebut sangat tidak diduga oleh Hopkins.

Sebelumnya pembalap berpaspor Amerika Serikat itu memprediksi Marc Marquez yang akan meraih kemenangan di MotoGP 2019 seri ketiga tersebut. Apalagi Marquez adalah pembalap yang sangat menguasai Circuit of the Americas (COTA) hingga menyandang titel King of Austin.

Tetapi kenyataan berkata lain. Marquez yang sejatinya sudah sangat jauh memimpin balapan di depan, tiba-tiba terjatuh. Hal tersebut pun menguntungkan para pembalap dibelakangnya seperti Valentino Rossi dan Rins.

Hopkins pun menyagka posisi terdepan akan diambil alih oleh The Doctor –julukan Rossi. Namun, Rins yang membuntuti Rossi dari belakang tak menyerah. Pembalap berpaspor Spanyol itu terus mengejar VR46 hingga akhirnya menyusul dan memetik kemenangan perdana di kelas MotoGP.

“Berapa banyak kejutan pada balapan tersebut. Benar-benar tidak terduga, Menjelang akhir pekan, saya pikir Marquez akan lari dengan begitu cepat dan tinggal lepas lendas,” ungkap Hopkins, mengutip dari laman resmi MotoGP, Jumat (19/4/2019).

“Rossi datang dari belakang seperti yang dia lakukan pada masa lalu. Saya sudah menyangka jika dia berada di posisi kedua. Tapi yang jelas saat ini ada yang membuat kejutan besar. Tentu saja itu adalah Suzuki,” pungkasnya.

