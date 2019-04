DUBLIN – Kontroversi kembali menghampiri Conor McGregor. Petarung asal Republik Irlandia itu dituduh memukuli seorang pria di sebuah bar di Drimnagh karena mengejek kekalahannya dari Khabib Nurmagomedov di Ultimate Fighting Championship (UFC) 229.

Kepolisian Drimnagh kini sedang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pemukulan tersebut yang terjadi di bar Marble Arch. Insiden tersebut diketahui terjadi pada 6 April 2019 malam waktu setempat.

Seorang saksi mata mengatakan, korban menghampiri McGregor dan mengatakan ‘Orang Rusia itu mengalahkan Anda.’ Aksi tersebut lantas berkembang menjadi adu mulut hingga petarung berusia 30 tahun itu kehilangan kendali.

(Baca juga: Perseteruan Kian Memanas, Khabib Kini Anggap McGregor Pengecut)

“Ada sedikit keributan. Dia (McGregor) seperti orang bodoh dan ada insiden setelahnya,” ujar seorang sumber yang namanya dirahasiakan, mengutip dari The Sun, Selasa (9/4/2019).

“Kepolisian sedang menyelidiki insiden di sebuah pub di Drimnagh, Dublin, pada 6 April 2019. Belum ada pihak yang ditahan sejauh ini karena penyelidikan masih berlangsung,” kata seorang juru bicara Kepolisian Drimnagh.

Insiden tersebut muncul setelah Conor McGregor sebelumnya dituduh merusak telefon seluler (ponsel) milik seorang pria di Miami, Amerika Serikat (AS), pekan lalu. Ia juga pernah ditahan karena menyerang bus yang membawa petarung UFC dalam sebuah acara di New York, AS, pada 2018.

(fmh)