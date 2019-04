SINGAPURA – Atlet snooker Indonesia, Yoni Rachmanto, meraih hasil positif pada babak utama Singapura Snooker Open 2019 di Lagoon Billiards, Toa Payoh Safra, Jumat (5/4/2019). Yoni Rachmanto mengikuti jejak rekan senegaranya, Gebby Adi Wibawa Putra, yang sehari sebelumnya juga meraih kemenangan di babak utama.

Namun, Yoni meraih kemenangan itu tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun karena sang lawan, Ooi Soon Yi, asal Singapura tak dapat menghadiri pertandingan. Ooi Soon Yi mengalami kendala untuk hadir di pertandingan dan menjadi satu-satunya peserta yang kalah Walk Out (WO) di babak utama.

Sementara itu, Gebby harus berjuang untuk menjungkalkan wakil tuan rumah, Steven Loh, pada Kamis 4 April 2019. Pada putara pertama, Gebby secara meyakinkan mampu mengalahkan Loh 75-48.

Kegemilangan Gebby pun berlanjut pada putaran kedua. Atlet snooker Indonesia itu mampu menang lebih telak yakni 73-17. Akan tetapi, sang lawan akhirnya bangkit di putaran ketiga. Loh meningkatkan level permainannya demi menundukkan Gebby. Gebby pun cukup kerepotan karena torehan poin Loh mulai mengejarnya. Meskipun begitu, Gebby mampu mengamankan putaran ketiga dengan skor tipis 62-57.

Setelah sempat direpotkan Loh di putara ketiga, Gebby mencoba untuk meningkatkan permainannya. Akan tetapi, Loh pun menyambut permainan Gebby dengan cukup baik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit. Pada akhirnya, Gebby takluk 45-61 dari wakil tuan rumah tersebut.

Gebby bangkit pada putaran kelima untuk menaklukkan Loh 63-56 sehingga memantapkan kemenangannya jadi 4-1 atas wakil tuan rumah itu. Rentetan hasil positif yang didapatkan Gebby dan Yoni membuat mereka melaju ke babak 16 besar yang akan berlangsung di Lagoon Billiards, Toa Payoh Safra, Sabtu 6 April 2019 mulai pukul 09.00 WIB.

(ADP)