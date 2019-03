MADRID – Setelah berakhirnya gelaran seri perdana MotoGP 2019 yang dilangsungkan di Sirkuit Losail, Qatar, kini para pembalap tengah rehat dan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Kendati begitu, bukan berarti para pembalap bersantai-santai. Mereka tetap melakukan persiapan untuk menyambut datangnya seri kedua, yakni yang bakal di helat di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina.

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, dalam akun Twitter pribadinya memamerkan bahwa kini dirinya sedang berlatih menggunakan motocross. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku sangat bahagia, karena selama jeda musim dingin ia tak bisa melakukan aktivitas tersebut. Pasalnya, kala itu Marquez sedang dalam perawatan usai menjalani operasi.

Tres meses sin hacer MX se han hecho muy largos, he disfrutado como un niño! 😁

Three long months without MX, I enjoyed as a kid!#mx pic.twitter.com/hi6Tux3MdU