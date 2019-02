BANDUNG – Ketangguhan Marc Marquez rupanya harus terkalahkan oleh emak-emak asal Bandung. Dalam kunjungannya ke Gedung Sate, Marquez harus mengakui kekalahannya dikejar emak-emak yang tak lain penggemar pembalap Tim Repsol Honda itu.

Kejar-kejaran tersebut terjadi saat Marquez akan meninggalkan Gedung Sate setelah berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Saat keluar gedung, Marquez dikejar para penggemarnya emak-emak asli Bandung.

Saat dikejar, pengawalan yang ketat berhasil membuat Marquez aman masuk ke bus. Tetapi, salah satu emak-emak yang diketahui bernama Renny ternyata histeris dan meminta Marquez menemuinya di pintu bis.

“Just one minute Marquez, just one minute (hanya satu menit Marquez, hanya satu menit),” teriak histeris Renny di bawah tangga bus.

Mendengar teriakan histeris tersebut, akhirnya Marquez kalah dan meminta petugas pengamanan membiarkan salah satu dari emak-emak tersebut ditemuinya di pintu bus. Marquez menemui emak-emak tersebut di tangga pintu bus dan langsung dipeluk oleh Renny. Permintaan Renny kepada pebalap dengan nomor motor 93 itu untuk memberi tanda tangan pun terpenuhi.

Renny sendiri mengaku sebagai salah satu fans Marquez. Dirinya sengaja datang untuk menemui Marquez. Karena itu, saat melihat langsung, Renny yakin bisa mendapatkan tanda tangan dari idolanya tersebut.

“Saya fansnya, saat tahu Marquez ke Bandung saya langsung ke sini. Saya tahu dia orangnya baik kok. Makanya tadi saya ditemui meski dia sudah duduk di dalam bus," tukas Renny.

(dji)