CALIFORNIA – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, tampaknya sangat ingin mengembangkan bisnis ladang ganja miliknya yang berada di California, Amerika Serikat (AS). Seperti yang dilaporkan Live for Live Music, Sabtu (5/1/2019), salah satu cara mempromosikan bisnis ganjanya tersebut, mantan juara tinju dunia kelas berat itu pun mengadakan sebuah festival musik bertajuk ‘The Kind Musik Festival’ pada 23 Februari 2019 nanti.

Seperti yang diketahui, dilegalkannya ganja di California telah membuat Tyson memilih membuka ladang ganja di negara bagian AS tersebut. Tak tanggung-tanggung, Tyson bahkan dikabarkan membeli 40 hektar tanah untuk membangun bisnis barunya tersebut. Namun hanya 20 hektar saja yang dijadikan ladang ganja, dan sisanya ia pergunakan untuk membangun sebuah toko, pabrika, serta penilitian untuk membuat ganja produksi usahanya bisa memiliki kualitas yang terbaik.

Segala hal telah Tyson lakukan untuk bisnis ganjanya tersebut, salah satunya dengan mempromosikan tempatnya yang bernama Tyson Ranch itu dengan sebuah festival musik. Festival musik itu dikabarkan terbuka untuk segala usia dan sudah bisa dibeli tiketnya sedari Kamis 3 Januari 2019.

Akan tetapi menariknya tidak ada penjualan ganja ketika festival itu berlangsung. Para penonton yang hadir juga dilarang untuk membawa obat-obatan terlarang atau peralatan berbahaya apa pun ketika acara berlangsung. Nantinya para penonton yang hadir akan disuguhkan beberapa pemusik kelas dunia seperti Miguel, Chicano Batman, Starcrawler, Yonee, Mac Ayres, dan All My Friends Hate Me.

Tyson sendiri memang sudah terbiasa berbisnis di dunia hiburan. Pria yang terbentuk dari kerasnya lingkungan Brooklyn sudah membuatnya menjadi petinju kelas berat termuda dalam sejarah, yakni berusia 21 tahun pada waktu itu, tepatnya di 1980an. Namanya langsung menanjak karena mampu menghibur penonton dengan aksi-aksi tinjunya. Namun usai pensiun, Tyson tetap aktif di dunia hiburan, bahkan sempat membintangi beberapa judul film.

(RNR)