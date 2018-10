USAI berakhirnya Piala Dunia dan Asian Games 2018, MNC Vision masih terus memanjakan para pelanggan setianya, khususnya para penggemar sepakbola dengan beragam tayangan liga sepakbola terfavorit.

Tidak tanggung-tanggung, pelanggan setia MNC Vision dapat merasakan keseruan menonton lebih dari 10 liga sepakbola dunia dengan lebih dari 2.700 pertandingan di channel-channel unggulan seperti RCTI, beIN Sports, FOX Sports, dan Sports Channel sepanjang tahun. Keseruan ini dibalut dalam campaign bertajuk ‘Serunya Gak Abis-Abis!”.

“Kami ingin terus menjadi destinasi terfavorit yang dituju oleh para penggemar sepakbola dengan menghadirkan berbagai tayangan liga sepak bola di MNC Vision. Melalui tayangan liga sepakbola terlengkap, pelanggan MNC Vision tentunya dapat menyaksikan keseruan pertandingan klub favoritnya sambil menikmati quality time bersama teman-teman maupun keluarga tercinta.” kata Sandy Maheswara, Division Head of Marketing, PT MNC Sky Vision, Tbk.

Tayangan-tayangan liga sepak bola terfavorit di MNC Vision antara lain:

Program Periode Channel

Liga Eropa Prestisius

UEFA Champions League 21 Agustus 2018 – 1 Juni 2019 RCTI

UEFA Europa League 27 Juni 2018 – 31 Mei 2019 RCTI

UEFA EURO 2020 Juni – Juli 2020 RCTI

Liga Dunia & Asia

English Premier League (EPL) 11 Agustus 2018 – 19 May 2019 RCTI, BeIN 1,2,3, MNC TV

Serie A 19 Agustus 2018 – 26 Mei 2019 BeIN 1,2,3

La Liga 19 Agustus 2018 – 26 Mei 2019 BeIN 1,2,3

Ligue 1 10 Agustus 2018 – 25 Mei 2019 BeIN 1,2,3

Bundesliga 4 Agustus 2018 – 30 Mei 2019 FOX Sports 1,2,3

Eredivisie 11 Agustus 2018 – 28 Mei 2019 iNews, Soccer Channel, MNC Sports

Major League Soccer (MLS) 4 Maret – 18 Desember 2018 BeIN 1,2,3

Superliga Argentina de Fütbol (SAF) 11 Agustus 2018 – 10 April 2019 BeIN 1,2,3

Süperlig 11 Agustus 2018 – 27 Mei 2019 BeIN 1,2,3

A-League Agustus 2018 – Mei 2019 BeIN 1,2,3

AFC Champions League 16 Januari – 12 November 2018 FOX Sports 1,2,3

AFC Cup 22 Januari – 29 Oktober 2018 FOX Sports 1,2,3

AFC U-16 21 September – 7 Oktober 2018 MNC TV

AFF Suzuki Cup 8 November – 15 Desember 2018 RCTI

Piala Indonesia 8 Mei 2018 – Januari 2019 RCTI, iNews

Pertandingan-pertandingan sepakbola tersebut bisa dinikmati dengan berlangganan paket add on Soccer Plus MNC Vision yang kini dapat dinikmati hanya dengan Rp 75.000,- per bulan. Pelanggan MNC Vision juga dapat menikmati channel-channel olahraga favorit terlengkap dengan berlangganan paket Sports Plus seharga Rp 139.000,- per bulan yakni Soccer Channel (Ch. 101), Fight Sports (Ch. 304), FOX Sports 1 (Ch. 301), FOX Sports 2 (Ch. 302), FOX Sports 3 (Ch. 303), beIN Sports 1 (Ch. 305), beIN Sports 2 (Ch. 306), dan beIN Sports 3 (Ch. 307). Beberapa channel olahraga tersebut juga dapat disaksikan dengan kualitas HD yakni beIN Sports 1 HD (Ch. 425), beIN Sports 2 HD (Ch. 426), FOX Sports 1 HD (Ch.421), dan FOX Sports 2 HD (Ch. 422).

Tidak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, MNC Vision juga kerap mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepakbola melalui program MNC Vision Priority. Program ini memberikan keistimewaan bagi para pelanggan setia MNC Vision untuk mengikuti kegiatan seperti nobar, movie screening, studio experience dan masih banyak lagi. Tayangan liga sepak bola ini juga dapat dinikmati dengan kualitas terbaik karena MNC Vision menggunakan satelit frekuensi S-Band yang tahan dalam segala kondisi cuaca.

(Ram)