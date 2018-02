JAKARTA – Tim Indonesia mencukur tuan rumah Bahrain dengan skor 3-0 dalam pertandingan pertama penyisihan Grup D, Piala Fed Grup II Zona Asia/Oseania, Selasa.

Dalam tiga pertandingan yang terbagi menjadi dua kali pertarungan tunggal dan satu kali untuk nomor ganda, tim Indonesia memperoleh skor sempurna, 6-0, di setiap nomor, dalam pertarungan yang dihelat di kota Isa, Bahrain, Selasa.

Berdasarkan laman resmi Piala Fed yang dipantau di Jakarta, poin pertama Indonesia disumbangkan oleh Aldila Sutjiadi di nomor tunggal yang mengalahkan Safa Safar 6-0, 6-0.

Poin kedua, disumbangkan pertandingan tunggal kedua, melalui Beatrice Gumulya yang mampu menundukkan Nazli Nader Redha 6-0, 6-0.

Poin terakhir, disumbangkan pasangan ganda Indonesia, Deria Nur Haliza/Jessy Rompies yang menumbangkan Mayu Bseisu/Nazli Nader Redha 6-0, 6-0.

Dengan kemenangan ini, untuk sementara Indonesia merajai Pool D Grup II Zona Asia/Oseania di atas Pakistan yang di pertandingan pertama menumbangkan Sri Lanka 2-1.

Di pertandingan penyisihan Grup D selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pakistan. Tim Indonesia mengaku akan menurunkan pemain dengan susunan yang sama.

"Susunan petenis sama, strateginya, kami cari aman 2-0 dulu," ujar Kapten Tim Piala Fed Indonesia, Deddy Tedjamukti, seperti dikutip dari akun twitter Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti), @tenis_indonesia.

Rangkaian pertandingan Piala Fed Grup II Zona Asia/Oseania ini sendiri akan berlangsung sejak 6 hingga 10 Februari 2018 di Bahrain.

Dengan sistem setengah kompetisi, pemenang di empat grup (A, B, C, D), akan masuk ke babak playoff dan saling mengalahkan (A1 vs C1 dan B1 vs D1), untuk menentukan dua tim yang akan promosi ke Grup I Zona Asia/Oseania pada 2019 mendatang.

