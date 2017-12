JAKARTA - Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran menggelar sebuah turnamen golf bernama Padih Cup 1 Golf Tournament pada Sabtu (16/12/2017). Turnamen yang digelar di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, ini diikuti oleh 113 peserta.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Padih Cup 1 Golf Tournament, Renaldi Freyar Hawadi, acara ini merupakan yang pertama kalinya diadakan. Tujuannya, lanjut Renaldi, sebagai ajang reuni.

"Golf ini diadakan oleh persatuan alumni doktor ilmu hukum Universitas Padjajaran, kami singkat jadi Padih. Ada 360 lulusan doktor yg ada di Jakarta, kami kumpulkan main golf bersama agar reuni sambil olahraga," ujar Renaldi, di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Meski diselenggarakan oleh alumni Unpad, peserta dari acara ini tak hanya lulusan dari universitas tersebut saja. Diakui Renaldi, banyak pencinta golf yang juga ikut serta dalam acara ini.

"Pesertanya itu tak terbatas oleh lulusan Unpad, tapi kita buka juga dari pencinta golf. Kebanyakan peserta yang ikut main itu malah di luar dari Padih," ungkapnya.

Antusias yang besar ini terlihat dari ratusan peserta yang mendaftar. Hal ini, menurut Reinaldi, terjadi karena acara Padih Cup 1 Golf Tournament menyediakan hadiah yang sangat fantastis untuk para pemenang.

"Untuk all in one, kami menyiapkan empat hadiah. Dua mobil mewah dan dua pemenang lainnya akan mendapat uang Rp100 juta," jelas Reinaldi.

Para panitia berharap dapat kembali menggelar acara ini di tahun selanjutnya. Sebab, acara ini memberikan banyak manfaat, tak hanya sebagai saran untuk kumpul bersama, tetap juga menyehatkan tubuh dengan berolahraga.

"Ke depan, acara Padih itu akan terlepas dari olahraga. Tapi, kami juga berencana menyelenggarakan seminar keilmuan," jelasnya.

Selain para alumni Unpad, acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh penting, seperti Ketua Mahkamah Agung RI, M Hatta Ali dan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman.

