BORA-BORA – Mantan petenis nomor satu dunia Caroline Wozniacki mengumumkan hari bahagianya dengan bertunangan dengan mantan pemain NBA, David Lee. Wanita berpaspor Denmark itu mendapatkan surprise dari kekasihnya itu saat berliburan di Bora-Bora.

Memang dipengujung 2017 menjadi momen yang membahagiakan bagi Wozniacki. Bagaimana tidak, sebelum bertunangan, ia berhasil menjuarai WTA Final di Singapura 2017.

Petenis berusia 27 tahun itu berbagi kebahagiaan di lini masa Twitter. Ia merasa begitu bahagia saat Lee mengungkapkan perasaan dan Wozniacki pun mempublikasikan foto dirinya dan cincin yangb berada di jari manisnya.

“Hari paling membahagiakan dalam hidupku, kamerin mengatakan ya kepada belahan jiwaku @Dlee042,” tulis Wozniacki dalam akun Twitter @CaroWozniacki, Sabtu (4/11/2017).

Sekadar informasi, Lee merupakan pemain basket asal Amerika Serikat yang berstatus free agent usai meninggalkan San Antonio Spurs. Ia dan Wozniacki telah menjalani hubungan asmara selama satu tahun.

Sebelumnya Wozniacki pernah bertunangan dengan pemain golf yakni Rory McIlroy. Namun, hubungan keduanya kandas pada 2014.

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate❤️💍 @Dlee042 pic.twitter.com/TwDPJjoabA— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 3 November 2017