PHILLIP ISLAND – Gelaran balap MotoGP Australia 2017 telah mendapatkan satu nama jawara yang tampil tercepat dan mendapat 25 poin di seri ke-16 itu. Mengaspal di Sirkuit Phillip Island, Marc Marquez sukses menunjukkan kelasnya dan tampil di podium sebagai pemenang.

Menanggapi torehan impresifnya, rider andalan Tim Repsol Honda itu sendiri mengaku balapan sangat hebat meski pada awal lap Marquez merasa kesulitan. Hingga empat lap tersisa, rider berpaspor Spanyol itu sukses mengubah strategi.

“Ini balapan yang amazing. Jujur saya, di awal balapan saya langsung tampil penuh dan fokus untuk memanaskan ban. Namun saat sadar, saya sudah tertinggal dari Johann (Zarco). Ini balapan yang sulit bagi para rider di baris depan,” ungkap Marquez, seperti dilansir dari video yang diunggah @MotoGP, Minggu (22/10/2017).

“Pertengahan balapan, saya sadar harus melakukan serangan atau rival lainnya akan terus menyalip saya. Ya, itu memang terkadang sangat berbahaya, tapi pada akhirnya saya banyak melakukan attack dan bisa menguasai lap per lap,” sambungnya.

Baca juga: Hasil MotoGP Australia 2017: Marc Marquez Menang, Valentino Rossi dan Maverick Vinales Ikut Mejeng di Podium

Menjadi yang tercepat di Australia, Marquez sendiri mengalahkan Valentino Rossi dan Maverick Vinales (duo Tim Movistar Yamaha) yang masing-masing finis urutan kedua dan ketiga. Sementara rival abadi asal Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, gagal mendulang rapor emas dan finis ke-13.

Dengan kemenangan di GP Australia, Marquez kini semakin kukuh di klasemen sementara GP 2017 dengan koleksi 269 poin. Tersisa dua seri, Marquez memiliki selisih 33 poin dengan Dovizioso di urutan kedua yang hanya puas menambah tiga poin dari race GP Australia.

"I tried to be calm... but suddenly on the second or third lap - first contact!" - @marcmarquez93 💢#AustralianGP pic.twitter.com/9EvPHHqQTD— MotoGP™🇦🇺🏁 (@MotoGP) October 22, 2017