SPORT TWEETS: Putuskan jadi Seorang Petinju, Neville Ledek Ferdinand

LONDON – Legenda Manchester United, Gary Neville, kabarnya meledek keputusan Rio Ferdinand yang banting stir menuju tinju profesional dari dunia sepakbola.

Mantan bek Manchester United tersebut membuat keputusan mengejutkan pada Selasa 19 September 2017 dengan mengumumkan dirinya akan berkarier di dunia tinju profesional. Hal ini tentunya membuat gempar berbagai media yang mendengarnya.

Ferdinand menghabiskan sembilan musim di Old Trafford bersama Neville yang kini menjadi pandit sepakbola Inggris.

Pemain berusia 38 tahun tersebut kabarnya telah bekerjasama dengan Betfair untuk melakukan tantangan ‘Defender to Contender’ yang diperkirakan akan difilmkan untuk serial dokumenter salah satu stasiun televisi.

Setelah berita mengenai keputusannya bermain dalam dunia tinju diumumkan, Neville langsung menghubungun Ferdinand melalui akun media sosial Twitter. Neville menyarankan agar Ferdinand memanggil Nemanja Vidic yang merupakan mantan rekan setimnya saat berada di Manchester United untuk membantunya di atas ring.

“Hei @rioferdy5, saat Anda masuk ke dunia tinju, Vidic masuk dan mengambil pukulan dimana Anda menutup pertandingan dengan saya,” tulis Neville, melalui akun Twitter-nya, Rabu (20/9/2017).

Hey @rioferdy5 when you're boxing does Vidic come in and take the punches whilst you cover round the back with me? 😉— Gary Neville (@GNev2) September 19, 2017

Membaca cuitan tersebut, Ferdinand langsung menanggapi komentar yang diajukan oleh Neville “ Vida memang akan mengambil beberapa pukulan kapada kita. Ia mungkin akan berada di sudut saya dan akan membantu saya untuk meninggalkan Anda keluar dari ring @GNev2,” tulis Ferdinand.

😂😂😂 Vida did take some hits for us. He might have to come in my corner! Some1 that can take bit responsibility... will leave you out @GNev2 https://t.co/dhS4uTI26s— Rio Ferdinand (@rioferdy5) September 19, 2017