Klasemen Akhir Moto3 2026: Veda Ega Pratama Posisi 7, Ungguli Hakim Danish

JAKARTA - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, mengakhiri kiprahnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026 dengan menempati posisi ketujuh klasemen akhir. Pembalap Honda Team Asia itu mengoleksi 148 poin setelah menyelesaikan seri terakhir di Moto3 Valencia 2026, Minggu (29/11/2026).

1. Veda Ega Posisi 7

Veda menutup musim debutnya di kelas Moto3 dengan catatan yang cukup penting. Ia berhasil mengumpulkan poin dalam persaingan melawan sejumlah pembalap dari berbagai negara sepanjang 22 seri yang digelar pada musim ini.

Hasil tersebut sekaligus menempatkan Veda sebagai pembalap Indonesia dengan raihan poin terbanyak dalam sejarah Grand Prix balap motor. Pencapaian itu menjadi catatan tersendiri bagi pembalap muda asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut.

Pada seri penutup di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Veda finis di posisi ke-12. Ia mendapatkan tambahan empat poin setelah melewati balapan yang tidak mudah karena harus menjalani hukuman double long lap penalty.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Portugal 2026 (Foto: Honda Racing)

Hukuman tersebut membuat Veda sempat kehilangan banyak posisi. Ia bahkan terlempar hingga urutan ke-21 sebelum perlahan memperbaiki posisinya dan mengakhiri balapan di urutan ke-12.

Tambahan poin tersebut membuat Veda mengakhiri musim dengan koleksi 148 poin. Ia hanya terpaut tiga angka dari Marco Morelli yang menempati posisi keenam dengan 151 poin. Sementara itu, Veda unggul 20 poin atas pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang berada di peringkat kedelapan dengan 128 poin.

Di posisi teratas, gelar juara dunia Moto3 2026 menjadi milik Maximo Quiles. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu mengunci gelar juara dengan raihan 433 poin. Ia unggul cukup jauh dari David Almansa yang menempati posisi kedua dengan 291 poin.

Sementara itu, posisi ketiga klasemen akhir ditempati Alvaro Carpe dengan koleksi 244 poin. Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut unggul 14 poin dari rekan setimnya, Brian Uriarte, yang mengakhiri musim di posisi keempat dengan 230 poin.