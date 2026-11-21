Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti Lolos BWF WTF 2026, Jadi Wakil Ketiga Indonesia

JAKARTA - Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, memastikan tiket lolos ke BWF World Tour Finals (WTF) 2026. Tiwi/Fadia menjadi wakil Indonesia ketiga yang lolos ke turnamen pamungkas itu.

1. Tiwi/Fadia Lolos

Kepastian tersebut didapat Tiwi/Fadia setelah berhasil menembus babak semifinal Hong Kong Open 2026. Keduanya akan bertanding melawan wakil Jepang, Sumire Nakade/Miyu Takahashi pada babak tersebut, Sabtu (21/11/2026).

Saat ini, Tiwi/Fadia menempati ranking delapan World Tour menurut hitungan BWF. Tiwi/Fadia telah mengumpulkan 67,560 poin dari rentetan turnamen selama kalender BWF World Tour 2026.

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Pada musim ini, penampilan Tiwi/Fadia cukup menjanjikan. Mereka mampu menjuarai Thailand Masters, mencapai semifinal Jerman Open, hingga kembali menjadi juara di Hylo Open 2026.

Poin Tiwi/Fadia bisa bertambah setelah Tiwi/Fadia menyelesaikan turnamen di Hong Kong Open 2026. Meski begitu, laporan media sosial Statminton (@statminton), telah memastikan Tiwi/Fadia lolos ke BWF WTF 2026.

Tiwi/Fadia menjadi wakil bulu tangkis Indonesia ketiga yang melenggang ke turnamen itu. Sebelumnya, sudah ada Alwi Farhan (tunggal putra) serta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra).