Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2026: Marco Bezzecchi Segel Pole Position, Marc Marquez Buntuti di Posisi Kedua

LUSAIL – Pembalap andalan Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sukses menyegel pole position usai tampil sebagai yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2026. Tampil memukau di Sirkuit Lusail, Qatar, pada Sabtu (7/11/2026) malam WIB, rider asal Italia itu menorehkan waktu putaran terbaik 1 menit 50,028 detik.

Di belakangnya, pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menempel ketat dengan menempati urutan kedua. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh rival Marquez, yakni Jorge Martin (Gresini Racing), yang harus terlempar dan menduduki posisi ke-11.

1. Persaingan Sengit Menuju Q2

Pada sesi kualifikasi 1 (Q1) sebanyak delapan pembalap memperebutkan dua posisi teratas untuk tampil di kualifikasi 2 (Q2). Hasilnya, Fermin Aldeguer (Gresini Racing) dan Pedro Acosta (KTM) berhak lolos ke Q2.

Memasuki Q2, sesi kualifikasi berjalan kian sengit. Sayangnya, pembalap KTM yakni Brad Binder harus keluar lintasan lebih awal setelah mengalami kecelakaan.

Marco Bezzecchi (Foto: Instagram/@aprilia)

2. Aksi Saling Salip Catatan Waktu

Pada sesi awal kualifikasi, Marc Marquez mampu unjuk gigi dengan keluar sebagai yang tercepat. Marc Marquez mencatatkan waktu 1 menit 50,361 detik.

Namun di pertengahan sesi, pembalap Aprilia yakni Marco Bezzecchi sukses mengambil alih posisi Marc Marquez. Ia mampu menunjukkan waktu tercepat yakni 1 menit 50,065 detik.