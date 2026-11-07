Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2026: Marco Bezzecchi Segel Pole Position, Marc Marquez Buntuti di Posisi Kedua

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |19:59 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2026: Marco Bezzecchi Segel Pole Position, Marc Marquez Buntuti di Posisi Kedua
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap andalan Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sukses menyegel pole position usai tampil sebagai yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2026. Tampil memukau di Sirkuit Lusail, Qatar, pada Sabtu (7/11/2026) malam WIB, rider asal Italia itu menorehkan waktu putaran terbaik 1 menit 50,028 detik.

Di belakangnya, pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menempel ketat dengan menempati urutan kedua. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh rival Marquez, yakni Jorge Martin (Gresini Racing), yang harus terlempar dan menduduki posisi ke-11.

1. Persaingan Sengit Menuju Q2

Pada sesi kualifikasi 1 (Q1) sebanyak delapan pembalap memperebutkan dua posisi teratas untuk tampil di kualifikasi 2 (Q2). Hasilnya, Fermin Aldeguer (Gresini Racing) dan Pedro Acosta (KTM) berhak lolos ke Q2.

Memasuki Q2, sesi kualifikasi berjalan kian sengit. Sayangnya, pembalap KTM yakni Brad Binder harus keluar lintasan lebih awal setelah mengalami kecelakaan.

Marco Bezzecchi (Foto: Instagram/@aprilia)
Marco Bezzecchi (Foto: Instagram/@aprilia)

2. Aksi Saling Salip Catatan Waktu

Pada sesi awal kualifikasi, Marc Marquez mampu unjuk gigi dengan keluar sebagai yang tercepat. Marc Marquez mencatatkan waktu 1 menit 50,361 detik.

Namun di pertengahan sesi, pembalap Aprilia yakni Marco Bezzecchi sukses mengambil alih posisi Marc Marquez. Ia mampu menunjukkan waktu tercepat yakni 1 menit 50,065 detik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252668/marc_marquez-CxtF_large.jpg
Jadwal MotoGP Qatar 2026 Hari Ini: Marc Marquez Bakal Dijegal Duo Aprilia di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252644/marc_marquez_bersama_jorge_martin-CPsf_large.jpg
Pedas! Bos Mercedes F1 Sindir Pembalap MotoGP yang Ancam Mogok di Qatar: Geopolitik Saja Tidak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252626/veda_ega_pratama-wiJz_large.jpg
Veda Ega Pratama Terkena Penalti di Moto3 Qatar 2026, Wajib Turun 6 Posisi Start!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/38/3252589/marc_marquez-pAqU_large.jpg
3 Rekor yang Bakal Dipecahkan Marc Marquez jika Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/38/3252602/motogp-dSzf_large.jpg
Mengapa Motor MotoGP Jadi Ceper saat Start? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/38/3252601/jorge_martin-7qDr_large.jpg
Bos Aprilia Ungkap Kondisi Jorge Martin Usai FP1 MotoGP Qatar 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement