Kisah Kocak Veda Ega Pratama, Bawa Walang Goreng Khas Gunungkidul saat Naik Podium Moto3 Malaysia

Kisah Kocak Veda Ega Pratama, Bawa Walang Goreng Khas Gunungkidul saat Naik Podium Moto3 Malaysia (Dok Instagram/@honda_team_asia)

JAKARTA - Kisah kocak Veda Ega Pratama, bawa walang goreng khas Gunungkidul saat naik podium Moto3 Malaysia menarik diulas.

1. Bawa Walang Goreng

Momen itu terjadi di parc ferme Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Minggu (1/11/2026). Pembalap berusia 17 tahun itu menawari juara dunia Moto3 2026, Maximo Quiles, walang goreng.

Di area parc ferme itu, Veda Ega yang tampak semringah usai meraih podium kedua di MotoGP Malaysia 2026 tampak membawa kotak transparan. Kotak tersebut berisi walang goreng.

Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)

Diketahui, Veda Ega Pratama merupakan pembalap asal Gunungkidul. Karena itu, ia sudah terbiasa dengan camilan khas Gunungkidul.

Namun, bagi Maximo Quiles, itu bukanlah hal biasa. Ia tampak terkejut ditawari walang goreng.

Sementara itu, Veda Ega justru malah tertawa. Pembalap Honda Team Asia itu juga menikmati camilan tersebut.

Diketahui, Veda Ega Pratama tampil impresif di MotoGP Malaysia 2026. Memulai balapan dari posisi kedelapan, Veda langsung merangsek ke urutan lima.