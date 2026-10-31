Hasil Kualifikasi Moto3 Malaysia 2026: Veda Ega Pratama Start Posisi Ke-8, Hakim Danish Tembus 3 Besar

SEPANG - Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama harus puas mengawali balapan utama Moto3 Malaysia 2026 dari urutan kedelapan usai gagal tampil bersinar di sesi kualifkasi. Sementara itu, sang juara dunia musim ini, Maximo Quiles sukses menyabut pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Sabtu (31/10/2026) siang WIB.

Quiles berhak memulai balapan dari posisi terdepan usai membukukan waktu 2 menit 10,396 detik. Laju kencang Quiles di detik terakhir sekaligus menggeser David Almansa yang sebelumnya sempat memimpin dengan torehan 2 menit 10,571 detik.

Lalu hal yang paling menarik adalah keberhasilan rider asal Malaysia, Hakim Danish yang sukses menguasai posisi ketiga.

1. Kejutan di Barisan Depan

Di barisan depan, persaingan sengit melibatkan Brian Uriarte dan pembalap tuan rumah, Hakim Danish. Keduanya sukses mengamankan posisi kedua dan ketiga sehingga berhak mengawali balapan dari baris terdepan bersama Quiles.

Sementara itu, David Almansa harus rela melorot ke posisi keempat meski sempat menguasai sebagian besar jalannya sesi. Di belakang Almansa, Alvaro Carpe mengisi urutan kelima, disusul Matteo Bertelle yang finis di posisi keenam.

Veda Ega Pratama

Di sisi lain, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, harus puas mengakhiri kualifikasi di urutan kedelapan. Padahal, pembalap berusia 17 tahun itu mengawali sesi Q2 di bawah langit cerah Sepang dengan sangat menjanjikan.

Pada lap awal, Veda sempat mengamankan posisi kedua di belakang Joel Kelso dengan catatan waktu 2 menit 10,855 detik. Namun, posisinya perlahan melorot setelah para rival seperti Alvaro Carpe, David Almansa, hingga Hakim Danish mempertajam catatan waktu mereka.