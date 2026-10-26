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HOME SPORTS MOTOGP

Apakah Veda Ega Pratama Dapat Poin dari Pole Position meski Moto3 Australia 2026 Batal Digelar?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |11:50 WIB
Apakah Veda Ega Pratama Dapat Poin dari Pole Position meski Moto3 Australia 2026 Batal Digelar?
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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KEPUTUSAN pembatalan balapan utama Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island pada Minggu 25 Oktober 2026 menyisakan rasa kecewa mendalam bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Padahal, pembalap Honda Team Asia tersebut telah menunjukkan performa gemilang sejak sesi kualifikasi.

Veda berhasil mencatatkan hasil mengesankan dengan merangkak dari sesi kualifikasi pertama (Q1) hingga menembus Q2. Mengendarai motor Honda, ia tampil amat cepat dan sukses mengamankan pole position pertamanya untuk mengawali balapan dari urutan terdepan.

Namun, harapan Veda untuk memimpin balapan dan mengonversi posisi start strategis tersebut menjadi podium harus pupus. Cuaca buruk yang melanda kawasan sirkuit memicu penundaan beberapa jam hingga berujung pada pembatalan resmi dari pihak penyelenggara.

1. Regulasi Poin Moto3

Keputusan pembatalan diambil demi mengutamakan keselamatan para pembalap karena minimnya jarak pandang yang mengganggu operasional helikopter medis. Mengingat perjalanan darat menuju rumah sakit memakan waktu sekira 45 menit, kondisi ini tidak memenuhi standar keamanan regulasi kejuaraan.

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Mengenai status poin pole position, Veda dipastikan tidak memperoleh tambahan poin sama sekali. Sesuai dengan aturan resmi MotoGP nomor 1.25.2, posisi terdepan kualifikasi tidak membuahkan poin apabila balapan resmi dinyatakan batal atau tidak sah.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa jika balapan tidak sempat dimulai kembali dan pembalap belum menyelesaikan minimal tiga putaran, maka ajang dianggap dibatalkan serta tidak dihitung dalam papan klasemen kejuaraan. Dengan demikian, seluruh pembalap Moto3, termasuk Moto2 dan MotoGP tidak membawa pulang poin dari Phillip Island karena tidak adanya balapan utama.

 

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Kata-Kata Veda Ega Pratama Usai Raih Pole Position Bersejarah di Moto3 Australia 2026
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