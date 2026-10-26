Penyebab Veda Ega Pratama Gagal Raih Poin di Moto3 Australia 2026 meski Raih Pole Position

BALAPAN Moto3 Australia 2026 dibatalkan sehingga Veda Ega Pratama dan para pembalap lainnya tidak bisa bersaing di Sirkuit Phillip Island, Victoria, Australia pada Minggu 25 Oktober 2026. Keputusan ini membuat pembalap Indonesia tersebut kehilangan kesempatan memanfaatkan pole position yang diraih pada sesi kualifikasi.

Veda sebelumnya mencatatkan hasil impresif dalam kualifikasi Moto3 Australia 2026. Meski harus memulai perjuangan dari sesi kualifikasi pertama (Q1), pembalap Honda Team Asia itu berhasil melaju ke Q2.

Pada sesi Q2, Veda menunjukkan kecepatan kompetitif dengan motor Honda NSF250RW. Ia berhasil menempati posisi teratas dan berhak memulai balapan dari posisi paling depan atau pole position.

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

1. Cuaca Buruk di Phillip Island

Namun, kesempatan Veda memimpin rombongan pembalap saat start di Phillip Island akhirnya pupus. Pihak penyelenggara memutuskan membatalkan balapan Moto3 Australia 2026 karena kondisi cuaca yang mengganggu jarak pandang dan operasional helikopter medis.

"Akibat penundaan karena visibilitas minim berdampak pada helikopter medis, keputusannya adalah membatalkan balapan Moto3 di Grand Prix Australia," tulis MotoGP dalam keterangan resminya.

2. Regulasi Kenapa Seluruh Rider Tak Dapat Poin

Pembatalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peluang Veda mendapatkan poin setelah merebut pole position. Berdasarkan regulasi MotoGP, posisi terdepan dalam kualifikasi tidak memberikan poin apabila balapan tidak digelar.

Aturan mengenai pembatalan balapan tercantum dalam regulasi MotoGP nomor 1.25.2. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pembalap tidak memperoleh poin apabila balapan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.

"Jika hasil yang dihitung menunjukkan bahwa pembalap belum menyelesaikan tiga lap, maka balapan tersebut dinyatakan tidak sah," bunyi aturan tersebut.