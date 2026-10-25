Kisah Veda Ega Pratama, Raih Pole Position tapi Race Moto3 Australia 2026 Batal Digelar!

KISAH pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, meraih pole position tapi balapan Moto3 Australia 2026 batal digelar akan diulas Okezone. Moto3 Australia 2026 telah resmi dibatalkan. Keputusan tersebut diumumkan langsung pihak MotoGP dalam keterangan resminya pada Minggu (25/10/2026) pagi WIB.



"Akibat penundaan yang disebabkan oleh jarak pandang terbatas yang memengaruhi helikopter medis, diputuskan untuk membatalkan balapan Moto3 di GP Australia," bunyi pernyataan MotoGP di akun x mereka, @motogp.

1. Veda Ega Pratama Gagal Berjaya di Race Moto3 Australia 2026

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Dengan keputusan ini, Veda Ega Pratama dipastikan batal tampil di Moto3 Australia 2026. Padahal performa Veda sangat dinanti mengingat ia berhasil merebut pole position di Moto3 Australia 2026.



Sebelumnya, balapan Moto3 Australia 2026 dijadwalkan berlangsung pada pukul 07.00 WIB. Namun, karena kondisi cuaca yang memburuk, balapan berkali-kali mengalami penundaan.



Pada akhirnya pihak MotoGP memutuskan membatalkan balapan Moto3 Australia. Kekecewaan pun dirasakan para penggemar motorsport Indonesia yang ingin menyaksikan performa Veda Ega.



Pada sesi kualifikasi yang berlangsung kemarin keluar sebagai yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 35,299 detik. Kesuksesan tersebut bahkan membuat sejarah bagi Veda yang tampil sebagai pembalap Indonesia pertama yang mampu merebut pole position di ajang grand prix.