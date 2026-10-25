Live Pagi Ini! Jadwal Siaran Langsung Race Moto3 Australia 2026: Veda Ega Pratama Raih Kemenangan Perdana?

Simak jadwal siaran langsung race Moto3 Australia 2026 yang akan menampilkan Veda Ega Pratama di posisi start terdepan (Foto: Honda Racing)

VENTNOR – Live pagi ini! Jadwal siaran langsung race Moto3 Australia 2026 sudah diketahui. Akankah Veda Ega Pratama meraih kemenangan perdananya musim ini?

Seri ke-18 Moto3 2026 itu akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Australia. Sejarah terukir manis pada sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu 24 Oktober 2026 pagi WIB.

1. Veda Ega Pratama Pole Position!

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil meraih pole position alias start terdepan! Walau begitu, perjuangannya sangat tidak mudah. Ia harus melalui babak pertama kualifikasi (Q1) lebih dulu.

Untungnya, Veda Ega bisa finis di empat besar pada Q1. Dengan begitu, ia melenggang ke Q2 yang kebetulan berlangsung dalam kondisi basah.

Situasi itu justru menguntungkan buat Veda Ega. Betapa tidak, pada akhirnya, ia bisa melesat dan membukukan waktu tercepat 1 menit 35,299 detik di kesempatan terakhir sekaligus merebut pole position!

Veda Ega akan start dari posisi terdepan bersama Maximo Quiles dan Joel Kelso. Dengan prediksi bakal turun hujan, kans meraih kemenangan perdana di kelas Moto3 terbuka lebar.