Runvestasi 2026, Ajak Masyarakat Seimbangkan Olahraga dan Investasi

OLAHRAGA lari memang sedang naik daun di Indonesia, yang ditandai banyaknya kegiatan dengan berbagai tema. Salah satunya Runvestasi 2026 yang digelar PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Uniknya dengan menghadirkan kompetisi virtual. Runvestasi 2026 yang mengajak masyarakat menjaga kebugaran sekaligus mengejar target investasi.

Mengusung tema “Wealth Life Balance – From Miles to Millions”, ajang tahunan ini memadukan aktivitas lari dan jalan santai dengan tantangan investasi. Peserta berkesempatan mengumpulkan poin untuk masuk dalam Top Leaderboard dan memperebutkan hadiah dengan total nilai ratusan juta rupiah.

Direktur BCA, Haryanto T. Budiman, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat pada penyelenggaraan sebelumnya menjadi dorongan untuk kembali menggelar Runvestasi. Melalui kegiatan ini, BCA berharap literasi dan inklusi keuangan di Indonesia semakin meningkat.

"Kami percaya bahwa kualitas hidup yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kebugaran fisik dan kesehatan finansial,” ujar Haryanto dalam konferensi pers, Rabu (14/10/2026).

Menurut Haryanto, olahraga lari dan investasi memiliki prinsip yang serupa dalam mencapai tujuan. Keduanya membutuhkan komitmen, disiplin, dan konsistensi agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Pendaftaran dan tantangan investasi Runvestasi 2026 telah dibuka sejak 1 Juli hingga 15 November 2026. Sementara itu, periode virtual race berlangsung pada 1–15 November 2026.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, turut menggandeng penyanyi sekaligus pegiat lari Sheryl Sheinafia. Kehadirannya untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan merencanakan masa depan finansial secara lebih baik.