Forum Pemred Gelar Road to FP Run 2026, Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pers Indonesia

FORUM Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) akan menggelar Run for Good Jurnalism 2026, pada 18 Oktober 2026, di Jakarta. Sebagai ajang pemanasan, Forum Pemred melaksanakan Road to FP Run pada Minggu (11/10/2026).

Rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai program interaktif, mulai dari sesi lari bersama komunitas pelari (community run), diskusi santai mengenai media, games menarik dan sosialisasi kegiatan.

Forum Pemred Gelar Road to FP Run 2026. (Forum Pemred)

Dalam Road to FP Run ini, Forum Pemred juga menjaring pendapat dan mendengar masukan masyarakat bagi pers Indonesia. Tema Run for Good Journalism 2026 adalah Pers untuk Publik. Melalui event ini, Forum Pemred mengampanyekan pentingnya jurnalisme berkualitas dan independensi pers.

1. Butuh Konsistensi

Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menegaskan menjaga keberlanjutan media massa kini memerlukan stamina dan konsistensi yang kuat, mirip dengan filosofi olahraga lari.

Ajang Fun Run ini menjadi perwujudan fisik dari komitmen kolektif para insan pers tanah air untuk terus mengawal produk jurnalistik yang berintegritas.

Retno Pinasti mengatakan, di tengah badai disinformasi dan badai opini yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap media, Forum Pemred ingin mengingatkan kembali peran pers, untuk selalu menghasilkan produk jurnalistik yang berintegritas bagi kepentingan publik.